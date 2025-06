Tribunal Europeu condena República Tcheca por se recusar a modificar documentos de pessoa trans

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, ela recusou submeter-se a uma operação irreversível de redesignação de gênero, "devido aos riscos de complicações médicas que isso poderia acarretar", uma intervenção que implica esterilização, apontou o tribunal com sede em Estrasburgo.

A pessoa mudou de nome em 2012, e as autoridades tchecas emitiram um novo documento, mas que a identificava como homem e no qual o "código pessoal cifrado" correspondia ao de um indivíduo do sexo masculino.

As autoridades se recusaram a modificar seu documento de identidade e seu código pessoal.

Os magistrados do tribunal consideraram que a pessoa demandante enfrentou um "dilema irresolúvel" entre submeter-se a uma intervenção que implica renunciar "ao pleno exercício de seu direito ao respeito de sua integridade física", ou desistir "do reconhecimento de sua identidade de gênero, que faz parte de seu direito ao respeito à vida privada".