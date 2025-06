'Sonhava em vestir a camisa' do United, diz Matheus Cunha

"É complicado expressar com palavras o que eu sinto ao me tornar jogador do Manchester United", declarou o atacante de 26 anos.

Ele chega com um contrato de cinco anos, com opção de renovação automática por mais um.

"Todo o meu foco está agora em me tornar uma parte útil da equipe, e ajudar a devolver o clube ao topo".

Matheus Cunha é o primeiro reforço do Manchester United nesta janela de transferências, com o técnico português Rúben Amorim reformulando o elenco após uma temporada para esquecer, com o time terminando o Campeonato Inglês na 15ª posição e com a derrota na final da Liga Europa para o Tottenham.

