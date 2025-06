Senador democrata dos EUA é retirado de coletiva de secretária sobre protestos e algemado

O senador democrata americano Alex Padilla foi retirado à força nesta quinta-feira, 12, da entrevista coletiva da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em Los Angeles, e algemado por policiais enquanto tentava falar sobre as batidas de imigração que levaram a protestos na Califórnia e em todo o país. Filho de imigrantes mexicanos, Padilha tem sido um crítico ferrenho de Donald Trump e de sua agenda de deportações em massa. Ele tornou-se o primeiro senador latino do Estado em 2021, quando foi escolhido pelo governador Gavin Newsom para ocupar a vaga de Kamala Harris no Senado, após ela ter sido eleita vice-presidente do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O vídeo mostra um agente do Serviço Secreto da equipe de segurança de Noem agarrando Padilla pelo paletó e o empurrando para fora da sala enquanto ele tentava interromper o evento da secretária. "Sou o senador Alex Padilla. Tenho perguntas para a secretária", gritou ele com a voz trêmula. Brigando com os policiais do lado de fora da sala, ele pode ser ouvido gritando: "Tirem as mãos!" Mais tarde, ele foi visto de joelhos e depois empurrado para o chão e algemado em um corredor, com vários policiais em cima dele. A cena chocante de um senador americano sendo agressivamente removido de uma entrevista coletiva de uma secretária de gabinete provocou indignação imediata de seus colegas democratas. Leia mais

