Segundo envolvido em atentado a presidenciável é acusado na Colômbia

O acusado é suspeito de participação "na logística" do ataque do último sábado, em que o senador, 39, levou três tiros, dois deles na cabeça, segundo comunicado.

Um segundo envolvido no atentado contra o pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe entregou-se nesta quinta-feira ao Ministério Público e foi acusado de tentativa de homicídio, informou a instituição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O suposto atirador, um adolescente de 15 anos, foi preso em flagrante. Ele ficou ferido ao ser perseguido pelos segurança de Uribe, membro do partido de direita Centro Democrático.

Acusado de tentativa de homicídio e porte e fabricação de armas, o jovem se declarou inocente. Segundo o MP, dias antes do crime, o novo envolvido, identificado como Carlos Eduardo Mora, fez "um reconhecimento" do parque de Bogotá onde ocorreu o atentado.

No dia do ataque, o novo acusado estava em um veículo de onde a arma foi entregue ao suposto atirador, segundo o comunicado. O menor entrou no veículo e trocou de roupa.

O segundo envolvido também foi acusado de "uso de menores de idade na prática de crimes" e porte de armas. Os promotores responsáveis pelo caso solicitaram que ele permaneça detido. O menor também está sob custódia.