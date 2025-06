Premiação total de Wimbledon será de R$ 402,5 milhões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os campeões de simples na chave feminina e masculina receberão 3 milhões de libras (R$ 22,5 milhões) cada um.

Em comparação, a premiação total de 2024 alcançou os 50 milhões de libras (R$ 376,2 milhões), um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.

"Estamos totalmente determinados a manter nosso compromisso a longo prazo com a remuneração dos jogadores", comentou nesta quinta-feira Debbie Jevans, presidente do All England Club, sede do torneio de Wimbledon.

O valor dedicado a 2025 representa o dobro do oferecido há dez anos, lembrou Jevans.