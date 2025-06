Mundo tem 122 milhões de deslocados forçados, número 'insustentavelmente elevado', alerta ONU

O número de pessoas deslocadas à força de suas casas em todo o mundo registrou uma leve queda na comparação com o recorde, mas continua "insustentavelmente elevado", alertou a ONU nesta quinta-feira (12).

O número de deslocados pela guerra, violência e perseguição atingiu o dado recorde de 123,2 milhões no final de 2024, mas caiu para 122,1 milhões no final de abril deste ano porque muitos sírios conseguiram retornar para suas casas após a queda do regime do presidente Bashar al-Assad, indicou o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), em seu relatório anual.