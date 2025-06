Mundo tem 122 milhões de deslocados à força e Venezuela lidera lista de refugiados

O número de deslocados pela guerra, violência e perseguição atingiu o recorde de 123,2 milhões no final de 2024, mas caiu para 122,1 milhões no final de abril deste ano.

O número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo registrou uma leve queda na comparação com o recorde, mas continua "insustentavelmente elevado", com a Venezuela liderando a lista mundial de refugiados e pessoas necessitadas de proteção internacional, alertou a ONU nesta quinta-feira (12).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) destaca em seu relatório anual que esta ligeira queda se deve aos quase dois milhões de sírios que conseguiram retornar para suas casas após a queda do regime do presidente Bashar al-Assad e mais de uma década de guerra.

Esse fator na Síria, somado à queda no número de refugiados afegãos, faz da Venezuela o país com o maior número combinado de refugiados e pessoas necessitadas de proteção internacional, com 370,2 mil e 5,9 milhões, respectivamente, nas duas categorias, ao final de 2024, segundo o Acnur. Esse número é 2% maior do que em 2023.

A maioria desses venezuelanos está na América Latina, principalmente na Colômbia (que, com 2,8 milhões de habitantes, é o terceiro país do mundo com a maior população de refugiados), seguida pelo Peru (1,1 milhão), Brasil (605,7 mil), Chile (523,8 mil) e Equador (441,6 mil).

Nos Estados Unidos, a maioria dos pedidos de asilo foi de venezuelanos (116,7 mil).