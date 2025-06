Lula critica 'desfaçatez' de Bolsonaro em interrogatório sobre tentativa de golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira "a desfaçatez" do seu antecessor Jair Bolsonaro no interrogatório da última terça-feira no Supremo Tribunal Federal, onde este último enfrenta um julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado.

"O ex-presidente mentia 11 vezes por dia. Vocês viram a desfaçatez dele no depoimento? Ou seja, o país não merece isso. Esse país é um país de gente séria", disse Lula, durante evento oficial em Minas Gerais transmitido por redes sociais.