Justiça liberta líder independentista da Nova Caledônia

A Justiça francesa libertou nesta quinta-feira (12) um líder independentista canaque que estava detido havia um ano no âmbito da investigação sobre os distúrbios ocorridos no início de 2024 no arquipélago francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul.

Christian Tein, de 57 anos, encontrava-se em prisão preventiva em Mulhouse-Lutterbach (leste da França).