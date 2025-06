Irã e Estados Unidos terão nova rodada de negociações, diz ministro de Omã

Representantes do Irã e dos Estados Unidos vão se reunir no domingo, 15, em Omã, para a sexta rodada de negociações em torno do arsenal nuclear iraniano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) pelo ministro de Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio. Na quarta-feira, 11, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a retirada de funcionários não essenciais de representações na região, por causa de temores com a eventual eclosão de um conflito. Fonte: Associated Press.