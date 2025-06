Irã diz que ativará terceira instalação de enriquecimento nuclear

O Irã disse que construiu e ativará uma terceira instalação de enriquecimento nuclear, aumentando as tensões com a Organização das Nações Unidas (ONU) na quinta-feira, logo após a agência de vigilância atômica do organismo multilateral censurar o Irã por não cumprir as obrigações de não proliferação destinadas a impedi-lo de desenvolver uma arma nuclear.

"A República Islâmica do Irã não tem escolha a não ser responder a esta resolução política", disseram o Ministério das Relações Exteriores iraniano e a Organização de Energia Atômica em uma declaração conjunta.