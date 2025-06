Inflação na Argentina foi de 1,5% em maio, o menor dado mensal desde 2020

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governo do ultraliberal Javier Milei comemorou o número, que atribuiu ao "plano bem-sucedido de estabilização ortodoxo" da equipe econômica.

"Realizaram um ajuste histórico de 15 pontos do PIB (Produto Interno Bruto), terminaram com a emissão monetária e eliminaram o 'cepo' cambiário", escreveu o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em seu canal no Whatsapp, referindo-se ao controle do câmbio que vigorava desde 2019 e que foi parcialmente eliminado este ano.

A percepção de alguns argentinos vai na contramão do que os indicadores refletem, com o mau humor crescente com uma desinflação que não veem refletida no bolso.

Cristian Rodríguez, de 45 anos, que trabalha com transporte de valores, disse que a alta do custo de vida não é acompanhado da recuperação dos salários, o que afeta seu nível de vida e o de sua família.