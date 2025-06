Homem sobrevive a queda de Boeing na Índia

Ele disse que morou em Londres pelos últimos 20 anos e viajou para a Índia com seu irmão, que também estava no avião.

A polícia de Ahmedabad, na Índia, disse que houve pelo menos um sobrevivente do voo que caiu nesta quinta-feira, 12. Segundo relatos da mídia indiana, o único sobrevivente do acidente foi Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, um britânico-indiano, que mora em Londres e estava em Ahmedabad visitando a família.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e então o avião caiu. Tudo aconteceu tão rapidamente," disse Ramesh, falando ao Hindustan Times. Ele disse que sofreu "lesões por impacto", incluindo contusões no peito, olhos e pés, mas estava de certa forma lúcido e consciente.

Ramesh, que ainda tinha seu cartão de embarque, contou ao Hindustan Times: "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Eu estava assustado. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me segurou e me colocou em uma ambulância e me trouxe para o hospital".

Mais cedo, o comissário de polícia de Ahmedabad, Gyanendra Singh Malik, havia dito à Associated Press que parecia não haver sobreviventes do acidente aéreo.