Hegseth diz que Pentágono tem planos de contingência para invadir a Groenlândia, se necessário

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, pareceu reconhecer que o Pentágono desenvolveu planos para assumir o controle da Groenlândia e do Panamá à força, se necessário, mas se recusou a responder a repetidas perguntas em uma audiência acalorada no Congresso hoje sobre o uso do aplicativo Signal para discutir operações militares.

Os membros democratas do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes entraram repetidamente em discussões com Hegseth, com algumas das linhas mais duras de questionamento vindo de veteranos militares, já que muitos exigiam respostas do tipo "sim ou não" e ele tentava evitar explicações diretas sobre suas ações Bo governo.