EUA já têm mais tropas nas ruas de Los Angeles que na Síria e no Iraque juntos

Com o envio de tropas da Guarda Nacional e de fuzileiros para conter os protestos contra a política de imigração do governo em Los Angeles, os EUA têm agora mais militares em suas próprias ruas do que no Iraque e na Síria, dois países assolados por anos de conflito. Segundo levantamento da rede ABC, são 4,8 mil militares em Los Angeles, a segunda cidade mais populosa do país, ante 2,5 mil soldados no Iraque e 1,5 mil na Síria.

A prefeita de Los Angeles, a democrata Karen Bass, destacou essa informação nesta quarta-feira, 11. Segundo ela, a agitação na cidade foi provocada pela Casa Branca com suas "batidas desnecessárias de imigração" para prender cidadãos que estavam em busca de trabalho, e não criminosos violentos que o governo alega combater para justificar o envio dos militares.