Equipes já resgataram 204 corpos no local de acidente aéreo na Índia

Até agora, 204 corpos foram resgatados no local do acidente com um Boeing 787 Dreamliner operado pela Air India, segundo equipes de defesa civil indianas. Das vítimas, 169 eram indianas e 53, britânicas, além de sete canadenses e um português. A aeronave operada Air India, a principal companhia aérea indiana, caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, 12, de acordo com a mídia local. O voo tinha como destino o Aeroporto de Gatwick, em Londres, com 242 pessoas a bordo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A polícia indiana afirmou num primeiro momento que não havia sobreviventes, mas no final da manhã descobriu que um passageiro conseguiu escapar com vida. Vishwash Kumar Ramesh estava em Ahmedabad visitando a família e relatou um forte barulho logo após a decolagem. "Quando me levantei, havia corpos por todos os lados", disse. Faiz Ahmed Kidwai, diretor-geral da diretoria de aviação civil indiana, disse que o voo AI 171 da Air India caiu em uma área residencial chamada Meghani Nagar, cinco minutos após decolar, às 13h38, horário local. A queda ocorreu sobre uma área residencial próxima ao aeroporto, e o avião se chocou em um prédio que funcionava como alojamento de uma escola de medicina.

Partes da fuselagem do avião estavam espalhadas ao redor do prédio no qual ele se chocou. A cauda do Boeing estava presa no topo do prédio. As caixas-pretas ainda não foram encontradas. O presidente da companhia aérea, Natarajan Chandrasekaran, confirmou o acidente em comunicado. "Com profundo pesar, confirmo que o voo 171 da Air India, que seguia de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente trágico hoje", disse. O executivo acrescentou que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi acionada para atender às famílias que buscam informações.