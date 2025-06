China aprova um 'determinado número' de licenças de exportação de terras raras

China anunciou, nesta quinta-feira (12), ter aprovado um "determinado número" de licenças para exportar terras raras, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou esta semana um acordo nesse sentido.

"A China, como um grande país responsável, leva plenamente em consideração as necessidades e preocupações legítimas de todos os países" relacionadas às terras raras, indicou o porta-voz do ministério do Comércio, He Yadong.