Wall Street fecha em baixa com realização de lucros

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (11), com muitos investidores realizando lucros após a publicação do dado de uma inflação americana sob controle e um acordo comercial de princípio entre Estados Unidos e China.

"Hoje foi um dia de montanha russa", disse à AFP o analista Sam Stovall, da CFRA. "O mercado capitaliza as notícias" do dia, explicaram, por sua vez, os especialistas do Briefing.com.

No início do pregão desta quarta, "o mercado teve uma alta atrativa graças ao dado de inflação menos elevado que o previsto", acrescentou Stovall.

Os preços ao consumidor subiram 2,4% em 12 meses em maio nos Estados Unidos, em comparação com os 2,3% registrados em abril, de acordo com o índice CPI (na sigla em inglês), ou seja, um aumento em linha com as expectativas.

Na medição mês a mês, o CPI marcou 0,1% em maio, contra 0,2% em abril sobre março, devido à queda dos preços de energia.