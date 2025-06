Trump está 'menos confiante' em acordo com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar menos confiante do que há alguns meses sobre as possibilidades dos Estados Unidos chegarem a um acordo nuclear com o Irã, segundo uma entrevista divulgada nesta quarta-feira(11).

"Estou menos confiante agora do que há alguns meses. Algo aconteceu. Estou muito menos confiante de que um acordo possa ser alcançado", disse o presidente americano em entrevista ao New York Post, gravada na segunda-feira.