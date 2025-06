'Temos que tentar de tudo': enviado de Vanuatu leva luta climática à CIJ

Recorremos ao Tribunal Internacional para o Direito do Mar e obtivemos um parecer consultivo.

Estamos aguardando outro do Tribunal Internacional de Justiça sobre a mesma questão: as obrigações dos Estados para prevenir as emissões de gases de efeito estufa e quais são as consequências se não o fizerem.

Juntamente com Fiji e Samoa, apresentamos uma emenda ao Estatuto de Roma - o Tribunal Penal Internacional - para criar um novo crime de ecocídio.

Continuaremos exigindo a mais firme ação em todos os fóruns, inclusive neste, a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.

Tudo o que pudermos, porque o que estamos fazendo não é suficiente.

P: Por que continuar se você se sente constantemente decepcionado?

R: Participar das COPs sobre o clima é um exercício muito deprimente. No ano passado, por exemplo, Papua Nova Guiné disse que não iria mais. Eu poderia entender isso perfeitamente.

O problema é que quando não estamos à mesa, estamos no cardápio. Portanto, temos que estar presentes para que as pessoas nos vejam e percebam - e, com sorte, tenham alguma consciência - que há pessoas no mundo que vão perecer como resultado de suas ações.

P: Por que esta cúpula do oceano é importante?

R: O oceano tem nos nutrido. Ele tem sido nosso lar espiritual. Tem sido nossa estrada. Tem sido a base de nosso patrimônio cultural, de nossa identidade. Sobrevivemos do oceano desde que existimos, ou seja, há milhares de anos.

E estamos vendo a mudança, está nos afetando. Sabemos que se não abordarmos a mudança climática, as emissões de gases de efeito estufa, e se não tomarmos medidas sérias para reverter o aquecimento global, mas também para conservar a biodiversidade que sempre nos sustentou, nossa própria existência estará ameaçada.

