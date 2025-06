Sonho de assistir Copa de 2026 nos EUA fica mais distante para torcedores iranianos

A um ano da Copa do Mundo na América do Norte, os torcedores iranianos estão vendo o sonho de viajar para apoiar sua seleção nacional ficar mais distante após os Estados Unidos anunciarem a proibição de entrada no país de cidadãos de 12 países, entre eles o Irã.

Os Estados Unidos, que não mantêm relações diplomáticas com o Irã há quatro décadas, serão um dos co-anfitriões do Mundial de 2026, juntamente com Canadá e México.