Senador baleado na Colômbia tem melhora neurológica dentro da severidade de condição clínica

O senador e pré-candidato a presidente Miguel Uribe Turbay apresentou sinais de melhora neurológica devido à diminuição do edema cerebral, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Santa Fé, onde o político se encontra internado depois de ter sido baleado em um atentado no último fim de semana.

"Apesar da gravidade do seu quadro clínico, há sinais de melhora neurológica devido à diminuição do edema cerebral. Da mesma forma, há evidências de uma tendência à estabilização hemodinâmica", informou o comunicado assinado pelo Dr. Adolfo Llinás Volpe, diretor da Fundação.