Seis presos e 17 policiais feridos em distúrbios com motivação racial na Irlanda do Norte

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, reagiu nesta quarta-feira (11), condenando a violência "irracional" na Irlanda do Norte.

Seis pessoas foram detidas e dezessete policiais ficaram feridos na terça-feira (10) na Irlanda do Norte, em uma segunda noite de distúrbios anti-imigrantes, desencadeados após o indiciamento de dois adolescentes pela tentativa de estuprar uma jovem.

Os manifestantes entraram em confronto novamente com as autoridades e atacaram residências e comércios, principalmente na cidade de Ballymena, informou a polícia nesta quarta-feira, acrescentando que "distúrbios esporádicos" foram relatados em outras partes da província britânica, especialmente em Belfast.

A polícia, que indicou que a violência é motivada "por considerações raciais", recusou-se a divulgar informações sobre as origens dos dois adolescentes de 14 anos acusados da tentativa de estupro em Ballymena.

Segundo a mídia britânica, eles falaram por meio de um intérprete romeno durante sua audiência no tribunal na segunda-feira.

"Durante a segunda noite de tumultos e desordem, principalmente no bairro de Clonavon Terrace, em Ballymena, as autoridades foram alvo de ataques constantes por várias horas, com vários coquetéis molotov, tijolos e fogos de artifício", disse a polícia.