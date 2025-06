Protestos contra Trump se espalham pelos EUA; Texas chama Guarda Nacional

O centro de Los Angeles ficou movimentado nesta quarta-feira, 11, com passeadores de cachorros e passageiros voltando aos negócios como de costume após a primeira noite de toque de recolher, com o objetivo de diminuir as tensões após dias de protestos anti-repressão à imigração do presidente Donald Trump.

Embora os protestos tenham sido mais proeminentes em Los Angeles, manifestantes têm se reunido em outras grandes cidades, incluindo Dallas, Austin, Chicago, Denver e Nova York.