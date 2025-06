Protestos contra deportações em massa promovida por Trump se espalham em outras cidades dos EUA

Os protestos contra as deportações em massa promovidas pelo governo Trump nos Estados Unidos se espalharam pelas principais cidades do país entre esta terça e quarta-feira, 11. As manifestações iniciaram em Los Angeles na semana passada e motivaram Trump a enviar tropas da Guarda Nacional e fuzileiros navais para à cidade, o que serviu de alerta para o restante do país.

Manifestações foram registradas em cidades como Washington D.C., Nova York, Oakland, Seattle, Chicago, São Francisco e Austin. Eles foram organizados por diversos grupos, que incluem sindicatos e o movimento "50501", uma campanha decentralizada e popular de oposição ao governo americano.