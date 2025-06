Protesto de universitários em Cuba reflete demandas sociais pela dolarização

As novas tarifas de internet móvel em Cuba despertaram nos universitários um espírito que não se via desde o triunfo da Revolução, em uma mobilização que reflete a indignação social pela crescente dolarização da economia, desigualdade e queda do padrão de vida.

Desde a entrada em vigor, no dia 30 de maio, os novos preços de telefonia móvel, que limitam o consumo de gigabytes em pesos e favorecem a compra de recargas em dólares, os estudantes emitiram uma série de comunicados de protesto. Alguns até convocaram uma greve.