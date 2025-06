Ponte entre Sicília e Calábria, uma promessa recorrente

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, os fortes ventos que atingem o estreito de Messina, às vezes com rajadas de mais de 100 km/h, poderiam colocar em risco sua estabilidade. Além disso, essa zona do sul da Itália está localizada no limite entre duas placas tectônicas e já foi palco de terremotos devastadores.

Apesar de tudo, o governo afirma que a infraestrutura será construída com a tecnologia mais avançada e que a parte suspensa entre seus dois pilares, assentados no mar, seria a mais longa do mundo, com 3,3 km.

A população, no entanto, está cética, uma vez que não são poucas as obras que, apesar de terem sido anunciadas e financiadas, nunca se tornaram realidade devido à corrupção ou à instabilidade política do país.

"A população local não confia na classe política nem nesses projetos, que se transformam em obras intermináveis", explica à AFP Luigi Storniolo, do coletivo No Ponte (Não à ponte).