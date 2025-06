Polônia considera aplicar controles na fronteira com a Alemanha neste verão

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, indicou nesta quarta-feira (11) que pretende aplicar controles na fronteira com a Alemanha neste verão do hemisfério norte, com o objetivo de limitar a entrada de migrantes rejeitados por aquele país.

Desde que assumiu o poder no início de maio, o novo governo alemão (conservador) endureceu sua política migratória, anunciando que a maioria dos requerentes de asilo será repelida nas fronteiras, em um contexto de ascensão da extrema direita nas pesquisas. Essa decisão gerou preocupação na Polônia.