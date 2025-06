Pesquisa aponta deterioração da imagem dos EUA de Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Canadá, o outro vizinho dos Estados Unidos acontece algo semelhante, com 77%.

No ano passado durante a presidência do democrata Joe Biden, os canadenses consultados tinham uma opinião favorável, mas tudo mudou com Trump, que repetiu várias vezes que quer que seu vizinho se torne o 51º estado do território americano.

A opinião desfavorável sobre os Estados Unidos como país aumentou no México (69%), Canadá (64%), Espanha (64%) e, acima de tudo, na Suécia, que se juntou à Otan com Biden após a invasão da Ucrânia e atribuiu a pior avaliação (79%).

A pesquisa revelou que, em média, a maioria dos países pesquisados discorda das políticas globais importantes de Trump, como por exemplo sobre a Ucrânia, Gaza, migração e mudança climática.