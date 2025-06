Os jovens astros para ficar de olho na Copa do Mundo de Clubes

Abaixo estão os principais novos talentos a serem observados durante o torneio, que sentirá muita falta de Lamine Yamal, o craque espanhol do Barcelona:

De estrelas em ascensão a jovens promessas que se consolidaram, a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos proporcionará a oportunidade de conhecer alguns dos craques do futebol que dominarão as próximas duas décadas.

Estreou pela seleção inglesa aos 17 anos e, embora seu nome pareça já estar no cenário europeu há algum tempo, o mais jovem britânico a assinar com o Real Madrid já é considerado um dos meio-campistas mais completos do futebol.

Valor de mercado no Transfermarkt: US$ 205 milhões (R$ 1,3 bilhão pela cotação atual)

Sua estatura de 1,86m o ajuda nos duelos, mas não entra em conflito com sua técnica elegante e precisa com os dois pés. Com 14 gols e 14 assistências em todas as competições pelo time 'merengue' nesta temporada, Bellingham pode atuar como volante, meia-atacante e ponta-esquerda.

Jamal Musiala é um desequilibrador nato. Seu drible imprevisível em situações de um contra um torna quase impossível roubar-lhe a bola. Ele oferece diversas soluções criativas no ataque e pode jogar no outro lado como ponta esquerda, mas também como volante ou meia-atacante.

Valor de mercado: US$ 160 milhões (R$ 887 milhões pela cotação atual)

Valor de mercado: US$ 68 milhões (R$ 377 milhões pela cotação atual)

Outro jogador habilidoso das categorias de base do futebol brasileiro. Canhoto acostumado a jogar como ponta-direita, 'Messinho' tem um drible e uma habilidade de driblar perto da linha do gol que lembram o auge de Neymar, embora sua versatilidade lhe permita ser visto criando jogadas ofensivas a partir do meio de campo.

Ele já jogou pela seleção principal do Brasil e é um jovem promissor prestes a se consolidar, já que, após a Copa do Mundo de Clubes, se juntará ao Chelsea, que pagou cerca de US$ 51 milhões (R$ 283 milhões) para contratá-lo.

4. Mastantuono, a nova canhota de ouro da Argentina

River Plate, 17 anos.

Valor de mercado: US$ 34 milhões (R$ 188,4 milhões pela cotação atual)

Sua ascensão no último ano foi meteórica: ele se tornou um líder em campo no River Plate, o jogador mais jovem a estrear pela seleção argentina, e tudo indica que ele se tornará a transferência mais cara do futebol argentino, já que sua contratação pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 286,4 milhões) é esperada após a Copa de Clubes.

Com uma personalidade surpreendente para sua idade, um pé esquerdo ágil e movimentos elegantes, Mastantuono é para muitos a nova joia do futebol argentino.

5. Rodrigo Mora, o herdeiro de CR7

Porto, 18 anos.

Valor de mercado: 45 milhões de dólares (cerca de R$ 249 milhões pela cotação atual)

O chamam de 'herdeiro de Cristiano Ronaldo' ou de 'Messi do Porto'. Rodrigo Mora é a nova joia do futebol português. Chega à Copa do Mundo de Clubes logo após se sagrar campeão da Liga das Nações pela seleção portuguesa.

Com apenas 1,68m de altura, ele faz jogadas explosivas e indecifráveis. Marcou 10 gols e deu 4 assistências nesta temporada, mas, estatísticas à parte, sua habilidade única com a bola para se livrar dos marcadores já está se tornando uma marca registrada.

6. Désiré Doué, o jovem do momento

Paris Saint‑Germain, 19 anos.

Valor de mercado: 102 milhões de dólares (R$ 565,3 milhões pela cotação atual)

O valor de mercado deste ponta-direita triplicou nos últimos seis meses, período que ele fechou com chave de ouro marcando dois gols e dando uma assistência na final da Liga dos Campeões vencida pelo clube parisiense, que o contratou há menos de um ano.

O francês foi eleito o melhor jogador jovem da Liga dos Campeões e é candidato ao prêmio Golden Boy por seus 15 gols e 14 assistências em todas as competições nesta temporada. Seu estilo no ataque, afiado e irreverente, conquistou a todos e está na moda: Doué já vende mais camisas do que jogadores consagrados como Ousmane Dembélé.

Outras estrelas nascentes

- Rayan Cherki (21) e Savinho (21), atacantes do Manchester City.

- Jamie Gittens (20), ponta-esquerda do Borussia Dortmund.

- Arda Güler (meio-campista, 20) e Dean Hujsen (zagueiro, 20), do Real Madrid.

- Amanallah Memmiche (21), goleiro do Espérance da Tunísia.

- Wesley (21), lateral-direito do Flamengo.

- Fidel Ambríz (22), meio-campista do Monterrey.

- Milton Delgado (19), meio-campista do Boca Juniors.

ag/raa/aam/cb