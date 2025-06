ONU: apesar dos avanços, 138 milhões de crianças trabalharam em 2024

Em 2015, ao adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os países estabeleceram a ambiciosa meta de acabar com o trabalho infantil até 2025.

Apesar dos avanços, quase 138 milhões de crianças ainda trabalhavam em todo o mundo em 2024, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (11) pela ONU, que teme que, no ritmo atual, a erradicação do trabalho infantil demore "centenas de anos".

"O prazo chegou ao fim. Mas o trabalho infantil não", afirmaram o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em seu relatório conjunto.

No ano passado, 137,6 milhões de crianças com idades entre 5 e 17 anos trabalhavam, o equivalente a 7,8% de todas as crianças nesta faixa etária, segundo dados que são publicados a cada quatro anos.

Isto representa uma diminuição na comparação com o ano 2000, quando 246 milhões de crianças eram obrigadas a trabalhar, em muitos casos para ajudar suas famílias.

Após um aumento preocupante entre 2016 e 2020, a tendência foi revertida: no ano passado, 20 milhões de crianças a menos trabalhavam na comparação com 2020.