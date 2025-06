Mundo volta a registrar temperaturas altas na terra e nos oceanos no mês de maio

Embora tenha voltado a se situar abaixo do limite de 1,5°C de aquecimento em comparação com a era pré-industrial, o mês passado foi o segundo maio mais quente da história, logo atrás de maio de 2024, segundo o observatório europeu Copernicus.

O calor se manteve como a nova regra no mundo durante o mês de maio, tanto em terra quanto nos mares, muitos dos quais seguem experimentando temperaturas "inusitadamente elevadas" como há mais de dois anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esteve marcado por uma temperatura média de 15,79°C, ou seja, 0,12°C mais fresco que o recorde registrado há um ano, mas ligeiramente mais quente que maio de 2020, que ocupa o terceiro lugar.

O mesmo registro ocorreu nos oceanos: com 20,79°C na superfície, maio também foi o segundo mais quente da história recente, atrás apenas de maio de 2024.

Mas essas temperaturas permaneceram "inusitadamente altas" em muitos mares e bacias oceânicas, segundo Copernicus.

"Grandes áreas no nordeste do Atlântico Norte, que sofreram ondas de calor marítimas, registraram temperaturas superficiais recordes para o mês. A maior parte do Mar Mediterrâneo estava muito mais quente que a média", destacam os especialistas.