Mundo teve em 2024 o maior número de conflitos desde 1946, segundo estudo

O estudo do Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo (PRIO, na sigla em inglês) estabelece uma diferença entre os conflitos com participação estatal e aqueles entre atores não governamentais.

O planeta registrou em 2024 o maior número de conflitos armados desde 1946, e as Américas foram o continente com a maior marca de mortos em confrontos não governamentais, segundo um estudo norueguês publicado nesta quarta-feira (11).

Entre os primeiros, o instituto lista 61 confrontos em todo o mundo, distribuídos em 36 países, alguns deles abalados por vários enfrentamentos simultâneos.

Em 2023, foram registrados 59 conflitos em 34 países, segundo o relatório do PRIO, baseado em dados compilados pela Universidade de Uppsala, na Suécia.

"Não se trata apenas de um aumento, é uma mudança estrutural. O mundo de hoje é muito mais violento e muito mais fragmentado do que era há uma década", disse Siri Aas Rustad, principal redatora do relatório, que acompanha as tendências desde 1946.

Do lado dos confrontos não-estatais, o estudo cita 74 (seis a menos que em 2023), mas destaca que a América Latina foi a região com o maior número de mortes deste tipo, quase 13.000, quatro vezes mais do que na África e 74% do total mundial (17.500).