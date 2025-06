Luto nacional na Áustria após ataque a tiros que matou 10 pessoas em colégio

Os vizinhos acenderam velas e deixaram flores em homenagem às vítimas, a maioria jovens, em frente ao colégio de ensino médio, no centro dessa cidade do sul da Áustria.

A Áustria está de luto nesta quarta-feira (11), um dia depois de um ex-aluno matar a tiros dez pessoas e depois se suicidar em um colégio de Graz, uma tragédia sem precedentes no país.

O país guardou um minuto de silêncio às 10h (5 da manhã em Brasília) nesta quarta-feira, no mesmo horário em que os disparos espalharam pânico no colégio no dia anterior.

"É realmente amedrontador, viveremos com isso durante anos", declarou à AFP Mariam Fayz, uma estudante de 22 anos que temeu pela vida de seu irmão mais novo ao saber da notícia.

Os moradores da região ouviram gritos e disparos por volta das 10h da terça-feira, quando as aulas foram retomadas após a segunda-feira de Pentecostes.

O suposto autor, um austríaco de 21 anos oriundo da região, agiu sozinho utilizando um fuzil e uma pistola que possuía legalmente e suicidou-se no banheiro, segundo a polícia, que tenta esclarecer a motivação.