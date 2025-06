Lula confirma participação no G-7 em momento de tensão sobre guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira, dia 11, sua participação na Cúpula do G-7, a ser realizada na próxima semana, no Canadá. Ele recebeu um telefonema do novo premiê canadense, Mark Carney, o anfitrião do encontro, com o convite para a sessão ampliada de debates entre os líderes, no dia 17 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lula viajará a Kananaskis para o encontro de líderes no momento de tensão geopolítica interna, em que o grupo das potências ocidentais diverge sobre como apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O petista costuma ser convidado para as reuniões do bloco, antigo G-8, do qual os russos foram excluídos após a anexação da Crimeia. Lula vai ao Canadá depois de ter visitado a Rússia, a China e a França, em viagens nas quais demonstrou simpatia com Moscou e divergências sobre a guerra com as potências ocidentais aliadas da Ucrânia que se concentram no G-7. Ao lado da China, ele decidiu apoiar uma proposta de negociação sugerida por Vladimir Putin, sem condicionantes como um cessar-fogo que era pedido pelo lado ucraniano - e não foi atendido. Lula também levou apelos de Kiev a Putin para que aceitasse a pausa e se engajasse pessoalmente nas discussões sediadas na Turquia, sem obter sucesso. Além da sessão de debates com líderes convidados, Lula também se reunirá em privado com Carney pela primeira vez. Eles devem discutir o multilateralismo, defesa da democracia e livre comércio, no momento em que ambos países são alvos de tarifas por parte do governo Donald Trump. O assunto deverá estar em pauta na reunião.

Há possibilidade de que o presidente brasileiro tenha outras reuniões com líderes globais, embora um encontro com Trump seja visto com receio dentro do governo. O ucraniano Volodmir Zelenski também foi convidado, como tem sido a regra nas últimas edições do G-7. Além dele, os canadenses convidaram os líderes políticos da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. Lula deve participar apenas do último dia da cúpula, que começa no domingo, dia 15, e vai até terça-feira, dia 17. A data do deslocamento aéreo do presidente ainda não foi confirmada.