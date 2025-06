Kirchner condenada: impacto político e protestos na Argentina

A ratificação na terça-feira da condenação a seis anos de prisão e inabilitação política vitalícia imposta em 2022 à ex-presidente Cristina Kirchner levanta questões sobre onde ela cumprirá a pena, como continuará o processo eleitoral no qual era candidata a deputada e como o cenário político argentino será reorganizado.

"No improvável caso de que esses pedidos não sejam favoravelmente atendidos (...), reservamos o direito de recorrer à Suprema Corte de Justiça da Nação e aos organismos internacionais competentes em matéria de direitos humanos", diz o documento dos defensores.

A ex-presidente, de 72 anos, solicitou que a pena fosse cumprida em seu apartamento no bairro de Constituição, a poucos minutos do Congresso Nacional, perto de onde vive sua filha Florencia. Ela também possui um domicílio legal em Río Gallegos, a 2.600 km ao sul de Buenos Aires.

Dias atrás, a líder de centro-esquerda havia anunciado sua candidatura a deputada provincial para as legislativas da província de Buenos Aires em setembro, um cargo eletivo que possui imunidade judicial.

Porém, a Justiça lhe impôs uma condenação com inabilitação política perpétua, o que fará com que ela também seja removida da presidência do PJ.

"De onde eu estiver, continuarei falando", disse Kirchner na terça-feira diante de partidários.

"Ela continuará sendo a líder indiscutível e os próximos passos serão dados a partir de sua casa", disse o ex-governador de Buenos Aires e dirigente do PJ, Felipe Solá.