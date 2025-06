Itália, patrimônio do futebol mundial, procura desesperadamente um treinador

Ausente das duas últimas Copas do Mundo e irregular nas Eliminatórias europeias para a edição de 2026, a Itália procura desesperadamente um novo técnico após a demissão de Luciano Spalletti e as recusas de Claudio Ranieri e Stefano Pioli.

As negociações estavam se aproximando de um acordo para um contrato de um ano, antes de uma reviravolta dramática: uma mensagem de texto enviada ao presidente da FIGC, Gabriele Gravina, no meio da noite de segunda para terça-feira.

Experiente, muito menos rígido com os jogadores do que Spalletti e libre no mercado depois da boa passagem pela Roma, o técnico de 73 anos parecia disposto.

Para reanimar a equipe, terceira colocada no Grupo I das Eliminatórias a nove pontos da líder Noruega, a FIGC pensava ter encontrado o candidato ideal com Ranieri.

"Não me sinto preparado", escreveu Ranieri, que depois justificou sua recusa com as novas funções como assessor estratégico dos proprietários americanos da Roma.

- Gattuso na mira -

Surpreendida com o "não" de Ranieri, a FIGC procurou Pioli, ex-técnico do Milan (2019-2024) e atualmente no Al-Nassr da Arábia Saudita.