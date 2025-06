Israel anuncia que recuperou corpos de 2 reféns em Gaza

Um comunicado do Exército israelense indica que o corpo de Yair Yaakov, sequestrado durante o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel e morto no mesmo dia, e o de outro refém foram encontrados durante uma operação no sul da Faixa de Gaza.

As forças israelenses recuperaram os corpos de dois reféns na Faixa de Gaza, anunciaram, nesta quarta-feira (11), o Exército e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto Israel continua sua ofensiva no território palestino.

"Durante uma operação conjunta do Exército e do Shin Bet [agência de segurança interna], o corpo do refém Yair Yaakov e o de outro refém, cujo nome ainda não teve sua publicação autorizada, foram recuperados na região de Khan Yunis", detalhou a força armada israelense.

Por sua vez, Netanyahu confirmou que os restos mortais de dois reféns, entre eles o de Yaakov, foram levados para Israel.

"Não vamos parar até que todos os nossos reféns, vivos e mortos, sejam trazidos de volta para a casa", declarou o primeiro-ministro em comunicado de seu gabinete.

Yair Yaakov tinha sido sequestrado em 7 de outubro de 2023 aos 59 anos de idade com sua companheira Meirav Tal, de 53, quando o casal havia se refugiado no cômodo fortificado de sua casa no kibbutz Nir Oz, que foi aberto com granadas.