Heineken anuncia investimento bilionário no México

Este investimento se soma aos já anunciados por outras empresas, como Walmart, Netflix e o banco espanhol Santander, em meio às tensões comerciais com o governo do presidente americano, Donald Trump.

A gigante cervejeira Heineken planeja fazer um investimento de 2,75 bilhões de dólares (cerca de R$ 15 bilhões) no México até o fim de 2028 para a construção de uma nova fábrica e outros projetos, anunciou, nesta quarta-feira (11), o encarregado da empresa holandesa no país.

No fim de abril, o Grupo Modelo, fabricante da famosa cerveja Corona, anunciou um investimento de mais de 3,6 bilhões de dólares (cerca de R$ 20 bilhões) no México para modernizar suas fábricas e outros projetos.

O desembolso é "um sinal claro da confiança no México e especificamente em Yucatán, onde receberemos um investimento de 500 milhões de dólares [R$ 2,7 bilhões]", acrescentou o governador do estado, Joaquín Díaz.

O México, a segunda maior economia da América Latina depois do Brasil, enfrenta uma conjuntura econômica complexa, resultante sobretudo das medidas adotadas pelos Estados Unidos, seu maior parceiro comercial.

As tarifas adotadas por Trump a dezenas de países excluem, no caso do México e do Canadá, todos os bens exportados sob as normas do acordo de livre comércio norte-americano, o T-MEC.

No entanto, tanto a indústria siderúrgica quanto a automotiva, estratégicas para a economia mexicana, sofreram sobretaxas.