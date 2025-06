EUA: Los Angeles decreta toque de recolher no centro da cidade enquanto protestos continuam

A prefeita, do Partido Democrata, alertou às pessoas que não moram ou trabalham no centro de Los Angeles que evitem a área a afirmou que a polícia vai prender quem desrespeitar o toque de recolher.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou nesta terça-feira, 10, um toque de recolher noturno no centro da cidade, que é palco de protestos contra as políticas migratórias do governo Donald Trump.

Ela disse que declarou emergência e toque de recolher noturno, de 20h às 6h, no centro de Los Angeles para "deter pessoas mal-intencionadas que estão se aproveitando da escalada caótica do presidente", referindo-se a Donald Trump.

O toque de recolher abrange uma área de 2,5 quilômetros quadrados do centro da cidade, incluindo a área onde os protestos ocorrem desde sexta-feira, 6.

A medida não se aplica a moradores que vivem na área designada, pessoas em situação de rua, meios de comunicação credenciados ou autoridades de segurança pública e emergência, de acordo com o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell.

Com a entrada em vigor do toque de recolher, um helicóptero da polícia sobrevoou prédios federais no centro da cidade, que têm sido o centro dos protestos, e ordenou que as pessoas deixassem a área. A polícia de Los Angeles anunciou que começou a fazer "prisões em massa" de grupos que desafiam a medida.