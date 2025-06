Com um a menos, Argentina reage e empata com a Colômbia (1-1) pelas Eliminatórias

A Colômbia teve uma grande oportunidade de colocar um pé na Copa do Mundo de 2026, mas teve que se contentar com um empate em 1 a 1 contra a Argentina, em uma partida eletrizante e acirrada pela décima sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, disputada nesta terça-feira (10), em Buenos Aires. Luis Díaz, o destaque da partida, colocou a Colômbia na frente aos 24 minutos, mas Thiago Almada, a dez minutos do fim, empatou para a Albiceleste, que jogou com dez homens na reta final devido à expulsão do meia Enzo Fernández (70').

A Argentina, já classificada e com a primeira colocação garantida, tem 35 pontos, enquanto a Colômbia desperdiçou a oportunidade de se aproximar do Mundial e permanece na sexta colocação, com 22 pontos, quatro à frente da Venezuela (18 pontos), que ocupa a posição de repescagem no momento em que restam duas rodadas para o fim. - 'El Lucho' do Liverpool - A Colômbia, uma das seleções que haviam derrotado a Argentina fora de casa nas Eliminatórias, juntamente com Uruguai e Paraguai, surpreendeu com várias substituições feitas por Néstor Lorenzo, que incluiu Machado e Campaz na lateral esquerda e Luis Díaz como único atacante. A partida mal havia começado e a Argentina teve sua primeira chance quando um chute cruzado de Messi com o pé direito foi pela linha de fundo. No entanto, os visitantes responderam rapidamente com um belo cruzamento de Machado, que obrigou Otamendi a interceptar quando Díaz chegava sozinho.

O jogador do Liverpool, com muita mobilidade no ataque, soube aproveitar os amplos espaços deixados pela tricampeã mundial e, assim, tentou novamente com um chute rasteiro de pé direito que "Dibu" Martínez defendeu sem dificuldades. Do lado argentino, com Messi bloqueado por uma defesa fechada, as melhores opções ficaram com Julián Álvarez, que teve a melhor chance para os donos da casa com um potente chute de canhota que exigiu uma grande defesa de Mier. Mas a resposta colombiana foi mais precisa e, após Castaño fazer um corte no meio, a bola sobrou para Díaz, que avançou diagonalmente da direita para o centro em uma bela jogada individual em que driblou três defensores e venceu Martínez com um chute cruzado.

Assim, a Colômbia comemorou seu primeiro gol no Monumental desde aquele memorável 5 a 0 de setembro de 1993, e justificou a vantagem com um futebol aguerrido, rápida para se recuperar e atacar diante de uma Albiceleste que demorou a se recuperar, confusa após ficar em desvantagem. - Almada, o salvador - O técnico Scaloni interveio no vestiário e colocou Simeone e Nico González em campo para ganhar mais presença na direita, e a Argentina passou a ter mais posse de bola contra um time visitante que começou a recuar em seu próprio campo.

A Colômbia quase ampliou com um chute de pé direito de Richard Ríos, que Dibu Martínez defendeu, mas a Argentina começou a se aproximar quando Messi e Almada se destacaram na criação de ataques, e Nico González encontrou espaço para avançar pelas pontas. Messi então lançou González, mas Mier bloqueou seu chute, e Enzo Fernández chutou alto, de frente para o gol. Em seguida o camisa 10 exigiu serviço do goleiro em uma cobrança de falta, e desta vez foi González quem dominou a bola e chutou forte na trave esquerda. As coisas pareciam se complicar ainda mais para os campeões mundiais com o cartão vermelho direto para Enzo Fernández, que foi expulso por uma entrada em Castaño e Scaloni surpreendeu ao tirar Messi de campo.