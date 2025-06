A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 22ª do ranking da WTA, perdeu para a americana Emma Navarro (10ª) nesta quarta-feira (11), pela segunda rodada do torneio de Queen's, na Inglaterra, numa partida em que desperdiçou um match point.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A paulista de 29 anos teve um match point a seu favor quando vencia por 5-4 no segundo set, ficando a um passo da vaga nas quartas de final.

Mas Navarro se salvou, venceu o set no tiebreak e, em seguida, venceu a última parcial com mais tranquilidade.

Na próxima fase, sua adversária será sua compatriota Amanda Anisimova, décima quinta colocada no ranking feminino.

A compatriota americana Madison Keys (8ª), campeã do Aberto da Austrália no início do ano, se classificou para as quartas de final sem muita dificuldade ao derrotar a russa Anastasia Zakharova (111ª) por 6-3 e 6-2.