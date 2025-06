Autoridade Marítima do Reino Unido emite alerta de 'tensões crescentes' no Oriente Médio

A Autoridade Marítima de Operações Comerciais do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) emitiu um alerta nesta quarta, 11, sobre "tensões crescentes" no Oriente Médio que podem levar a uma "escalada de atividades militares" com impacto direto na navegação.

"Os navios são aconselhados a transitar pelo Golfo Pérsico, Golfo de Omã e Estreito de Ormuz com cautela e devem relatar incidentes ou atividades suspeitas ao UKMTO", adverte a agência britânica.