Ataques russos deixam vários mortos em Kharkiv; Ucrânia recupera 1.200 corpos de soldados

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu aos aliados ocidentais que "não tenham medo" e "atuem", após os bombardeios mais recentes. Isso deveria obrigar Moscou a "comprometer-se com uma diplomacia de verdade" para acabar com a guerra.

Outra moradora da cidade, Olena Khoruieva, afirmou que correu para o apartamento com os filhos, longe das janelas, quando ouviu os drones se aproximando no meio da noite.

A Rússia intensificou os bombardeios nas últimas semanas, apesar das tentativas de negociação do fim do conflito. A Ucrânia também prossegue com os ataques contra o território russo.

- Troca de prisioneiros "gravemente feridos" -

Apesar dos ataques contra a Rússia, as tropas de Kiev enfrentam problemas no campo de batalha. O Exército russo, que anunciou no final de semana uma ofensiva contra uma nova região ucraniana, Dnipropetrovsk, afirmou na quarta-feira que enviou mais tropas para a área. Esta região central fica na divisa com Donetsk, epicentro dos combates, mas os soldados russos nunca haviam avançado por ela desde o início do conflito.