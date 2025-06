Uruguai vence Venezuela (2-0) em casa e fica mais perto da Copa de 2026

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa se recuperou da crise com uma vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela nesta terça-feira (10) em Montevidéu, pela antepenúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Estádio Centenário, o atacante Rodrigo Aguirre, abriu o placar na reta final do primeiro tempo (43') desviando de cabeça um escanteio cobrado por Maxi Araujo.

No início da segunda etapa (47') o craque do Flamengo Giorgian de Arrascaeta ampliou com um disparo da entrada da área.

O Uruguai ganhou força com o retorno de Rodrigo Bentancur, meia do Tottenham que ficou de fora da derrota de quinta-feira passada para o Paraguai devido a uma suspensão. Sua ordem no meio de campo consolidou a melhora do ataque da Celeste.

A equipe optou por manter o controle do jogo e deixar os minutos passarem para comemorar uma vitória que o coloca perto de se classificar para sua quinta Copa do Mundo consecutiva e a sexta do século.