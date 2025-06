UE anuncia 18º pacote de sanções contra Rússia, que inclui limite ao preço do petróleo

O novo pacote de sanções proposto inclui a ideia de um limite ao preço do petróleo, mais restrições à frota utilizada para contornar medidas anteriores e maiores restrições à atividade do setor bancário.

Uma das iniciativas centrais do novo pacote de sanções é a adoção de um limite ao preço do petróleo, de 60 dólares (334 reais) a 45 dólares (250 reais) por barril.

"Sempre estivemos muito coordenados no G7 em relação ao tema do limite no preço do petróleo", expressou.

Por sua vez, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse que a Rússia "mente" em relação às possibilidades de um cessar-fogo.

De acordo com Kallas, "junto com os Estados Unidos, realmente podemos obrigar [Vladimir] Putin a negociar de forma séria".