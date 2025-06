Ucrânia: ataques lançados pela Rússia matam uma pessoa e ferem oito

Ondas de ataques de drones e mísseis lançados pela Rússia contra duas grandes cidades da Ucrânia mataram uma pessoas e feriram outras oito na manhã desta terça-feira, 10, segundo autoridades ucranianas.

Na cidade portuária de Odessa, no sul do país, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Uma maternidade e prédios residenciais foram danificados no bombardeio. Em Kiev, outras quatro pessoas ficaram feridas.