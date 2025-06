Tuchel perde seu primeiro jogo no comando da Inglaterra em amistoso contra Senegal

A Inglaterra sofreu uma derrota inesperada por 3 a 1 em um amistoso em casa contra o Senegal nesta terça-feira (10), em Nottingham, o primeiro revés desde que o técnico alemão Thomas Tuchel assumiu o comando no início do ano.

A seleção inglesa teve quase todos os seus jogadores substituídos, com exceção do atacante Harry Kane, depois de conquistar uma vitória apertada e decepcionante por 1 a 0 sobre Andorra nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.