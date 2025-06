Rússia lança 315 drones contra a Ucrânia; Zelenski fala em 'um dos maiores ataques contra Kiev'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Os ataques com mísseis russos e com Shahed são mais barulhentos do que os esforços dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo para forçar a Rússia à paz", escreveu Zelenski, pedindo "ações concretas" dos Estados Unidos e da Europa em resposta ao ataque.

Uma maternidade e prédios residenciais no centro da cidade portuária de Odessa, no sul do país, foram danificados no ataque, informou o chefe regional, Oleh Kiper.

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas na cidade, de acordo com um comunicado do Ministério Público regional.

Quatro pessoas ficaram feridas no ataque à capital, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.