População de pinguins-imperadores está diminuindo mais rápido do que o esperado

Essas perdas são muito piores do que se pensava anteriormente.

A população de pinguins-imperadores na Antártica diminuiu quase um quarto à medida que o aquecimento global transforma seu habitat gelado, de acordo com uma nova pesquisa publicada nesta terça-feira (10).

Após analisar as populações em 16 colônias na península Antártica, no mar de Weddell e no mar de Bellingshausen, os cientistas alertaram que a queda é de 22% nos últimos 15 anos (até 2024).

O estudo foi publicado na revista Nature Communications: Earth & Environment.

Esses números representam uma queda "aproximadamente 50% pior" do que se estimava, declarou Peter Fretwell, que rastreia a vida selvagem do espaço no British Antarctic Survey (BAS).

"É um retrato realmente desolador das mudanças climáticas, as populações caem ainda mais rápido do que pensávamos, mas não é tarde demais", disse Fretwell, que liderou o estudo.